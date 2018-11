Il Presidente della Corte Costituzionale Lattanzi a Castrovillari (Cs): "Costituzione moderna, non servono grosse modifiche"

"Agli studenti voglio evidenziare il valore e l'attualita' della Costituzione. E' importante sostenere che la Costituzione e' ancora attuale e nonostante abbia 70 anni e' moderna. Non merita grossi cambiamenti ed e' un valore che noi dobbiamo conservare e conoscere". A dirlo e' stato il presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi che stamani partecipa al convegno "La piu' bella al mondo: 70 anni di sana e robusta Costituzione" promosso dal Comune di Castrovillari.

"Questo - ha aggiunto Lattanzi - credo che sia, poi, il messaggio fondamentale. Diciamo tutti che la nostra Costituzione e' la Costituzione piu' bella del mondo. Io non so se e' la piu' bella del mondo ma so che e' sicuramente bella. E' una Costituzione che ci ha dato 70 anni di pace, di democrazia, di liberta'".