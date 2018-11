Il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, comunica alla città che l'Amministrazione comunale ha ricevuto dalla Regione con decreto dirigenziale del Dipartimento Agricoltura e Risorse -DDS n. 12960 del 12 novembre 2018-, in ambito bandi PSR, oltre 361mila euro per "Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali", importanti per quegli obiettivi di protezione ambientale del paesaggio.

"Una somma- spiega il primo cittadino- che darà man forte all'azione del Comune per ciò che già sta già sviluppando sul Territorio a riguardo per la tutela e salvaguardia dell'esistente , spesso a rischio di attacchi per azioni incivili e per ciò che può determinare la natura."

"Una mano importante – aggiunge – per far fronte a possibili impatti significativi sull'ambiente che creano danni al patrimonio boschivo o a beni beni materiali legati all'esistente. Una risorsa per continuare – conclude Lo Polito- quel programma a sostegno del territorio che necessita continuamente di attenzioni e dedizioni specifiche per essere reso per ciò che tramanda ed offre alla collettività ed alle giovani generazioni".