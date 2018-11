Cassano allo Ionio (Cs), la prossima settimana al via lavori di ripristino delle strade urbane interne

La Commissione Straordinaria di Cassano All'Ionio, informa che la prossima settimana, se le condizioni climatiche lo consentiranno, avranno inizio i lavori di manutenzione e ripristino delle strade urbane interne. Al riguardo, gli uffici preposti dell'ente, su input dell'amministrazione, su tutto il territorio comunale hanno effettuato al riguardo una rigorosa e dettagliata ricognizione per programmare, compatibilmente con le somme a disposizione, gli interventi necessari da realizzare per il tramite dell'impresa Chimenti di Santa Sofia D'Epiro, appaltatrice dei lavori.

La Commissione Straordinaria, fa, inoltre, sapere che tali interventi di maquillage delle arterie interne, avrebbero dovuto già essere realizzate, se l'inclemenza del tempo dei giorni scorsi, non lo avesse impedito. Facendo, poi, riferimento alle segnalazioni pervenute in merito, anche da parte del Movimento de "La Calabria che Vuoi", in cui si evidenziano problemi di sicurezza per i cittadini e danni ai mezzi in transito, nonché una immagine negativa ai fini del decoro del territorio, la commissione straordinaria, nell'apprezzare lo spirito di collaborazione che testimonia il senso civico dei protagonisti, invita a segnalare, eventualmente, un elenco di strade che potrebbero esigere un prioritario e urgente intervento. L'amministrazione, attenta alle problematiche che interessano la comunità cassanese, assicura che ciò avrà un conseguente e necessario seguito nell'ambito della formazione, in atto, del bilancio di previsione 2019.