Il 13 novembre convegno sull'illuminazione a led a Mendicino

Martedì 13 Novembre alle ore 18 al Teatro Comunale, con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri, si terrà un importante seminario dal titolo "Illuminazione Urbana a Led. Interventi di Riduzione del Consumo Energetico e Abbattimento delle Emissioni Climalteranti. La Best Practice del Comune di Mendicino".

A Mendicino, infatti, da qualche settimana sono partiti i lavori di sostituzione delle oltre 2.000 lampade tradizionali con il led così come avvenuto negli ultimi anni nelle più avanzate città europee e mondali. Ciò permetterà all'ente di ottenere un considerevole risparmio economico e di diffondere minori emissioni di CO2 nell'ambiente. Inoltre, è proprio di questi giorni la notizia che il Comune di Mendicino ha ottenuto un finanziamento di 500.000 € dalla Regione Calabria proprio per ulteriori interventi di efficientamento sulla rete di illuminazione pubblica per l'ammodernamento degli impianti, la videosorveglianza, il telecontrollo, la wifi diffusa e la filodiffusione.

Di tutto ciò e dell'importanza di puntare sull'efficienza energetica e sulla riduzione di emissioni climalteranti nell'ambiente si parlerà nell'incontro di martedì a Mendicino. Al convegno tra i vari autorevoli relatori interverranno anche il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Nello Gallo, l'Energy Manager dell'Università della Calabria Dimitrios Kaliakatsos, il responsabile di misura della Regione Calabria Francesco Cersosimo e il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto che argomenteranno sul tema del convegno alla luce delle singole esperienze maturate. Infine, l'Ordine degli Ingegneri che patrocinia il convegno riconoscerà ai partecipanti all'evento che vale come formazione continua anche 3 CFU.



Il Sindaco Antonio Palermo entusiasta, invitando tutti a partecipare, ha affermato: "Esprimo tutto il mio orgoglio perché ancora una volta Mendicino diventa modello amministrativo di buone pratiche in Calabria e ringrazio l'Ordine, quanti hanno contributo all'organizzazione di questo importante convegno, i relatori e coloro i quali vi parteciperanno. Mendicino sempre più all'avanguardia".