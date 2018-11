“Un’area per la pesca sportiva nel porto di Corigliano”, la proposta di De Cicco (Lega)

"Definire all'interno del porto di Corigliano un'area ove consentire lo svolgimento della pesca sportiva. Un'iniziativa che nasce come risposta alle richieste dei numerosi appassionati della disciplina, sempre più ideata in diverse località italiane e finalizzata a rendere le aree portuali fruibili anche per attività diverse da quelle turistico-commerciali e di scalo marittimo".

L'interessante proposta porta la firma di Piergiorgio De Cicco, giovane e apprezzato dirigente della Lega di Corigliano, che in tal senso si fa portavoce delle istanze pervenute dall'intera categoria dei pescatori sportivi del territorio. De Cicco ben conosce le problematiche del settore poiché opera da anni con successo nel settore della motonautica e coltiva egli stesso tale disciplina.

"L'istituzione di un'area appositamente dedicata all'interno del porto – dichiara De Cicco – andrebbe a rappresentare un'importante opportunità per tanti cittadini di Corigliano Rossano e dell'intera Sibaritide. Quella della presenza di pescatori amatoriali nelle aree portuali è difatti una questione annosa. La pratica della pesca sportiva e ricreativa all'interno dei porti, tranne sporadiche e locali eccezioni, è in generale vietata a causa delle mutate esigenze normative di sicurezza legate al quadro internazionale e solo in alcuni casi tollerata. Quello che noi invece chiediamo è una specifica segnaletica (che riporterà regolamentazione ed eventuali sanzioni per i trasgressori) che delimiterà l'area in cui la pesca sportiva sarà consentita".

"Lo sport può non confliggere con la consueta attività portuale. Per questo motivo – prosegue l'esponente della Lega – ci appelliamo alle autorità competenti al fine di condividere con noi la ricerca di un'intesa per far coesistere all'interno della nostra grande struttura l'attività portuale, prioritaria, e la pesca sportiva, un'attività che in Italia coinvolge circa 2 milioni di persone e che anche lungo la costa jonica è molto amata e praticata".