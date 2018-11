Corigliano Rossano: la Fidelitas ha restaurato la statua della Madonna dell'Istituto Sacro Cuore di Gesù

I soci dell'associazione Fidelitas - associazione socio culturale di promozione sociale territoriale nonchè di volontariato - presieduta dall'avvocato Giuseppe Vena e coadiuvato da numerosi iscritti, hanno riportato alla luce , facendola restaurare, la statua della Madonna avente il titolo di Immacolata Concezione.

La statua in esame, di proprietà dell'Istituto Sacro Cuore di Gesù, gestito dalle suore , sito in C/da Santa Lucia del Comune di Corigliano Rossano ( zona ex Corigliano), era stata devastata dalle fiamme a seguito di un incendio.

L'associazione Fidelitas, di profonda tradizione cristiano cattolica, osservante e praticante, ha fatto restaurare la statua riportandola allo splendore iniziale.

Il restauro , ha affermato l'avvocato Giuseppe Vena , era doveroso al fine di renderla fruibile alla popolazione , atteso che tra pochi giorni inizierà proprio il periodo dedicato alla novena di preghiera per la Madonna.

Inoltre l'associazione Fidelitas ha provveduto, in occasione dell'arrivo delle prossime festività natalizie, anche a far restaurare altre quattro statue religiose raffiguranti il Bambinello Gesù, il bue e l'asinello ed il Sacro Cuore di Gesù.

Le suore, commosse, hanno ringraziato l'associazione Fidelitas per il bel gesto compiuto.