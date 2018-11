Camera di Commercio, al via progetto "Cosenza: Ritratto di un'economia d'autore"

S'intitola "Cosenza: Ritratto di un'economia d'autore" il concorso nazionale organizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza per rappresentare artisticamente i settori economici del territorio e istituzionalmente presenti nell'ente: e cioe' commercio, industria, artigianato e agricoltura. "Una competizione - e' spiegato in un comunicato - che prevede quattro sezioni: pittura, scultura, fotografia e disegno. Il premio per i rispettivi vincitori e' di 5mila euro. E' possibile presentare la domanda di partecipazione fino al 16 novembre 2018. Per saperne di piu' ed avere maggiori informazioni e' possibile consultare il bando pubblicato sull'apposita sezione del sito camerale".

"La partecipazione al concorso - riporta ancora la nota - e' gratuita e comporta, con la candidatura, l'accettazione integrale del contenuto del Bando. Gli elaborati artistici in concorso dovranno essere realizzati direttamente dall'artista proponente, che rilascera' apposita dichiarazione nel modulo di partecipazione al momento della consegna dell'opera d'arte. Idee, saperi ed eccellenze sono tre parole che animano il vocabolario di #OpenCameraCosenza, la svolta culturale e organizzativa impressa da Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza. Un ente camerale che ha ottenuto il prestigioso marchio Anno culturale del Patrimonio europeo 2018. Dalla valorizzazione del patrimonio librario alla digitalizzazione delle biblioteca camerale, la Camera di Commercio di Cosenza possiede volumi molto antichi in grado di tramandare la storia produttiva, antropologica e sociale della parte Nord della Calabria. Un percorso di verita' e consapevolezza rispetto al futuro economico, partendo dalle radici e dal passato, intrapreso dal presidente Klaus Algieri da quando e' alla guida dell'ente camerale".