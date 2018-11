Provincia di Cosenza: Iacucci si complimenti con Maria Cristina Fiore, la studentessa più brava di Italia

"È motivo di grande orgoglio il prestigioso riconoscimento ottenuto nei giorni scorsi da Maria Cristina Fiore, insignita dal Presidente Mattarella del premio 'Alfieri del Lavoro – Medaglia del Presidente della Repubblica'.

Il riconoscimento è testimonianza del fatto che le nostre scuole sono centri di eccellenza. Il Liceo classico Telesio rappresenta per la nostra provincia, e non solo, una delle più antiche e importanti fucine di giovani menti". Lo scrive il Presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, in una nota.

"Le scuole sono i luoghi in cui si formano e crescono i cittadini di domani e sapere di riuscire a dare loro gli strumenti adeguati per affrontare il mondo degli adulti, conseguendo successi e risultati straordinari, è motivo di vanto per tutti noi.

Le mie congratulazioni vanno alla giovane Maria Cristina e alla sua famiglia ma anche alla scuola, ai docenti e al dirigente. Sono belle notizie queste, che ci rincuorano di fronte alle tante difficoltà che la nostra terra ancora affronta. Finché ci saranno giovani validi, talentuosi, entusiasti, finché ci saranno insegnanti impegnati e determinati ci sarà sempre speranza per la nostra Calabria.

Esportiamo in tutto il mondo eccellenze capaci di affermarsi in diversi campi. Come padre, che ha due figli all'estero, e come amministratore questo mi riempie di orgoglio. Auguro a Maria Cristina di continuare a raccogliere i frutti del suo impegno e del suo amore per lo studio, ma voglio anche augurare a lei e a tutti i giovani come lei di ritornare, un giorno, per dare il loro contributo a cambiare le sorti del nostro territorio. Tornare e restare perché vengano valorizzati anche qua. Tornare e restare perché abbiamo tanto bisogno di futuro".

"Auspico di poter incontrare presto Maria Cristina Fiore, che ora studia fisica a Padova, e appena possibile concordare con il dirigente del liceo Telesio Ing. Iaconianni un giusto e più che meritato riconoscimento anche qua da noi" ha concluso Iacucci.