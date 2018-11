Castrovillari celebra i 70 anni della Costituzione

Grazie alla Fondazione antiusura "S. Matteo Apostolo" di Cassano allo Ionio martedì 13 novembre, alle ore 9, nel teatro Sybaris del Protoconvento francescano del capoluogo del Pollino, si terrà, con il patrocinio del Comune di Castrovillari, un convegno sul 70° anniversario della nostra Costituzione repubblicana dal titolo "La più bella al mondo :70 anni di sana e robusta Costituzione". A tal proposito l'Amministrazione municipale ringrazia il dott. Francesco Marzano, presidente di Sezione emerito della Corte di Cassazione e Presidente della stessa Fondazione per l'impegno e l'opera profusi a riguardo che vedrà – per l'occasione- intervenire come relatore principale il presidente del Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, oltre il Prefetto di Cosenza, Paola Galeone, ed il docente dell'Università della Calabria, Pietro Calabrò.

Per altro l'Amministrazione comunale , lunedì 12 novembre, alle ore 12, intitolerà il Largo antistante gli ingressi del Tribunale al costituzionalista Costantino Mortati, nativo di Corigliano Calabro e di origini arbereshe, espressione fulgente del Comprensorio, delle comunità che lo rendono e, per i nostri Territori, emblema di questo settantesimo della Carta Costituzione.

A riguardo l'Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare ai due eventi celebrativi, manifestazioni d'orgoglio d'appartenenza, d'identitarietà nonché Testimoni di un sentire univoco, "presupposti etici- precisa il Sindaco Domenico Lo Polito- per una crescita che non può fare a meno della cooperazione quanto dell'amor di Patria".