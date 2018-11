“Alfiere del Lavoro” a studentessa di Cosenza, Oliverio e Corigliano: “Messaggio positivo per tutti i giovani calabresi”

"Ci complimentiamo con Maria Cristina Fiore e con i suoi familiari per l'importantissimo riconoscimento che riempie di orgoglio tutti i calabresi". Lo dichiarano, in una nota congiunta, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio e l'assessore regionale all'Istruzione, Maria Francesca Corigliano, congratulandosi con la studentessa del Liceo Classico Europeo "B. Telesio" di Cosenza, Maria Cristina Fiore, insignita dell'Attestato d'Onore di Alfiere del Lavoro conferito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una cerimonia ufficiale al Palazzo del Quirinale a Roma.

"È motivo di vanto, infatti, poter sapere che il merito e l'impegno nello studio di una studentessa calabrese – proseguono Oliverio e Corigliano - siano riconosciuti dalla più alta istituzione del nostro Paese. Maria Cristina, pur così giovane, ha già ottenuto risultati ragguardevoli nella sua carriera scolastica, con una media del 10 in una delle scuole più antiche e apprezzate della Calabria, il Liceo Classico Telesio di Cosenza, al cui personale docente e al dirigente scolastico vanno i nostri ringraziamenti. Questo benemerenza ottenuta da Maria Cristina, con il miglior rendimento scolastico tra i venticinque studenti italiani premiati da Mattarella, è un messaggio rivolto a tutti i giovani calabresi affinché possano trovare conferma, una volta di più, che l'applicazione negli studi premia e costituisce l'investimento migliore che possa farsi per il proprio futuro. Per questo, come Regione, siamo impegnati a garantire il più possibile il diritto allo studio di tutti gli studenti calabresi e a moltiplicare le occasioni di formazione di qualità nel percorso scolastico e in quello universitario, per cui abbiamo programmato, assegnato e speso ingenti risorse, nell'interesse esclusivo dei figli di questa terra e della Calabria di domani. A Maria Cristina i migliori auguri per il suo avvenire".

Qualche mese fa ulteriore occasione di soddisfazione per la Giunta regionale fu la notizia riguardo un'altra brillante giovane studentessa calabrese, Miriam Giorgi, originaria di San Luca, insignita del titolo di Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella e giovanissima autrice di racconti che la Regione ha invitato all'ultimo Salone Internazionale del Libro di Torino del maggio scorso.