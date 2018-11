Corigliano-Rossano (Cs), torna “La città della musica”: 20 concerti gratuiti fino al prossimo luglio

"Ritorna l'appuntamento con la musica e la cultura de 'La città della musica'. La fortunata kermesse, giunta alla sua XIV edizione, riapre i battenti con un cartellone fitto di appuntamenti di alto profilo musicale e sociale nella terza città della Calabria. Come tradizione gli eventi si terranno di sabato sera nella splendida cornice della sala concerti del Centro Studi Musicali "G. Verdi" diretto dal Maestro Giuseppe Campana, ma in agenda tanti altri appuntamenti dislocati sul territorio.

Il cartellone di questa edizione prevede circa 20 concerti gratuiti, distribuiti da novembre a luglio, per lo più di musica da camera, formazioni orchestrali, etnico-pop e jazz. La rassegna è ormai diventata stabile nel panorama culturale comunale di Corigliano-Rossano ed attesa dai numerosi appassionati di tutto il comprensorio.

Sabato 10 novembre parte ufficialmente la quattordicesima edizione de "La Città della Musica", con il Trio Doppler alle ore 19, presso la sala concerti del CSM "G. Verdi via Corrado Alvaro Rossano. Si esibiranno Antonella Conforti, Claudia Pochini (flauto), Maria Rosaria Luchetta (pianoforte).

La programmazione, così come negli anni passati - sottolinea il direttore artistico Maestro Giuseppe Campana - è stata concepita non solo come mero momento musicale, ma come espressione culturale a tutto tondo. I concerti si sposteranno spesso dalla sala del CSM verdi per "incontrare" i luoghi di lavoro, presso eleganti laboratori o stabilimenti industriali. La kermesse ospiterà musicisti tra i più quotati del territorio nazionale (docenti di Conservatorio, vincitori di concorsi internazionali...) ed artisti provenienti dall'estero. Il cartellone è stato realizzato in collaborazione con associazioni ed aziende tra le più prestigiose ed importanti". Lo comunica in una nota la Pro Loco Rossano "La Bizantina".