Il rettore Crisci accoglie il Presidente della Repubblica d’Albania: “L’Unical rafforza l’amicizia tra due popoli”

Mattinata interamente dedicata alla visita dell'Università della Calabria per il Presidente della Repubblica d'Albania Ilir Meta, accolto nel Campus dal rettore Gino Mirocle Crisci. Dopo i saluti istituzionali nella sede del rettorato, il Presidente e la sua delegazione hanno partecipato all'incontro con la comunità universitaria presso lo University club, organizzata dal Laboratorio di albanologia del Dipartimento Culture, Educazione e Società. Nel corso del dibattito il Presidente Meta ha conferito, a sorpresa, la medaglia d'onore al professor Francesco Altimari, per i suoi meriti e il suo impegno nella diffusione e nella promozione del patrimonio linguistico e culturale albanese.

«Sono fiducioso che da questa università – ha dichiarato il Presidente Meta – emergeranno giovani albanologi di successo, degni studiosi del mondo italo albanese, che daranno un contributo straordinario non solo al rafforzamento dell'amicizia tra i nostri due popoli, ma soprattutto al progresso e al futuro europeo degli albanesi stessi».

Il rettore ha poi accompagnato l'illustre ospite in un veloce tour delle biblioteche e dei laboratori d'eccellenza dell'Unical. «Il ruolo della nostra università – ha spiegato Crisci – è particolarmente importante per una regione come la Calabria; grazie al trasferimento tecnologico, infatti, aiutiamo concretamente l'economia del territorio».

Il Presidente Meta ha ringraziato per l'accoglienza speciale

ricevuta e ha invitato il rettore Crisci in Albania, per approfondire la possibilità di cooperare attraverso accordi culturali e scientifici.