Cassano (Cs), la Commissione straordinaria: “Eliminare pericoli per la pubblica incolumità”

La Commissione Straordinaria rende noto che "facendo seguito ad alcune segnalazioni di pericolo per la pubblica incolumità (edifici pericolanti Garofalo, Mungo, Samengo, distacco massi in località Grotta dell'Arena ), alcune delle quali riportate anche dagli organi di stampa, nonché alle recenti condizioni meteo avverse, in una comunicazione inviata al responsabile del settore lavori pubblici dell'ente e al comandante della polizia locale, li ha invitati, ognuno per quanto di propria competenza, ad adottare e/o predisporre ogni azione/atto utile per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità. In particolare, ha chiesto con l'urgenza del caso, di predisporre, ove non già fatto, le ordinanze ex art.54 del TUELL contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ; di verificare la mancata ottemperanza di eventuali ordinanze già adottate segnalando alle autorità competenti l'inottemperanza; di provvedere con i mezzi ed il personale comunale alla rimozione delle situazioni di pericolo, anche inibendo l'accesso alle aree/immobili pericolanti; di stimare, infine, anche attraverso l'acquisizione di preventivi di operatori economici qualificati, i costi necessari per rimuovere situazioni di pericolo notificandoli tempestivamente ai proprietari degli immobili per la successiva esecuzione in danno".

