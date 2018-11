Il 9 novembre presentazione dati su anoressia e bulimia a Cosenza

Venerdi 9 novembre alle ore 10, presso la Sala Quintieri del Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, saranno presentati i dati del progetto finanziato dal settore educazione del Comune e curato dall'associazione Ippocampo sull'incidenza delle patologie del disturbo alimentare , bulimia ed anoressia, nella popolazione studentesca.

Il progetto è stato curato dalla dott.ssa Achiropita Curti, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Cosenza, e dalla dott.ssa Angela Funaro, psicologa dell'azienda sanitaria provinciale .

Parteciperanno, l'assessore comunale alla scuola , Matilde Spadafora,la Presidente della Commisisone sanità , Maria Teresa De Marco e il dirigente di settore, Mario Campanella.

In questa prima fase del progetto , che ha pochi eguali nel Sud, saranno resi noti comportamenti a rischio e condizioni parallele, del punto di vista sociale, che possono favorire l'insorgenza dei disturbi alimentari psicogeni.

Il Comune di Cosenza, da sempre sensibile alle tematiche adolescenziali , ha voluto, per volontà del Sindaco Mario Occhiuto, esplorare questo fenomeno in continuo crescendo per poter meglio definire strategie di intervento opportune