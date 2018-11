Viabilità a Cosenza, Bianca Rende: “Il comune faccia fare i rilievi sulla qualità dell’aria”

"Ossigeniamo bene il presente e il futuro dei cittadini. Partendo, innanzitutto, dai soggetti più deboli: anziani e bambini". Somiglia tanto ad uno slogan ambientalista e, in parte, lo è. Ma, è anche la preoccupazione della consigliera di opposizione Bianca Rende, sulla qualità dell'aria della città.

"Considerata la diffusa preoccupazione circa un'alterazione della qualità dell'aria quale conseguenza delle modifiche alla viabilità ordinaria disposte in questi mesi, - continua nella sua nota Bianca Rende - sarebbe doveroso per l'Amministrazione richiedere l'attivazione di una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria attraverso l'utilizzo di mezzi mobili posizionati in punti strategici e soprattutto lungo le strade in cui il traffico risulta particolarmente congestionato.

Così come previsto dal D.Lgs.155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" si dovrebbe verificare la presenza di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, metalli pesanti e soprattutto se i parametri rilevati rientrano nei limiti imposti per garantire la salubrità dell'aria ed anche capire quali sono gli effetti dell'ordinanza sulla viabilità onde voler rassicurare la popolazione sulla qualità dell'aria.

"Per una città che ambisce ad essere esemplare per benessere e della qualità della vita", conclude la consigliera Rende, "conoscere i dati ambientali e monitorarne l'andamento dovrebbe essere la premessa di ogni programmazione delle proprie scelte di governo urbano".