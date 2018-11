Cosenza, alla Galleria Le Muse la mostra che omaggia Frida Kahlo

La Galleria d'Arte Le Muse di Cosenza, ospiterà la Mostra d'arte internazionale "Omaggio a Frida", a cura di Amedeo Fusco e Myriam Peluso organizzata dal Centro di Aggregazione Culturale e dalla Galleria d'Arte Le Muse e gode del patrocinio dell'Ambasciata del Messico. L'esposizione dedicata all'artista messicana Frida Kahlo, nasce da un'idea di Amedeo Fusco, che è riuscito a coinvolgere artisti internazionali che hanno voluto omaggiare, con la propria personalità ed il proprio linguaggio, un'artista e una donna di grande spessore. Saranno esposte 65 opere di pittura, scultura, fotografia e pirografia realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo che si alterneranno in due momenti espositivi: dal 10 al 18 una parte e dal 18 al 25 un'altra parte, quindi due mostre in una.

Gli artisti che aderiscono ed espongono sono: Francesca Barnini , Alejandrina Calderoni, Salvo Distefano, Beatrice Nicosia, Xavier Yarto , Giorgio Trucco, Simona Benedetti, Pasquale Vulcano, Paola Galli, Sara Ghedin, Nara Kirakosyan, Angelo Criscione, Nina Vm, Manola Caribotti, Reyna Zapata, Maria Rosa Beghelli, Mariella Mascaro, Barbara Guarini, Cristina Cateni, Roberta Bruno, Ubaldo Petroni, Bernardetta Olla, Roberto Trucco, Gianfranco Brusegan, Annalisa Cavallo, Angelo Mangione, Sergio Cimbali, Agostino Viviani, Salvatore Denaro, Dania Minotti, Piera Narducci, Lina Mariolu, Maria Nencioni, Ombretta Montanelli, Lucio Morando, Giovanni Peroncini, Laura Girardello, Fabrizio Viola, Paolo Cutrano, Alessio Schiavon, Manuela Distefano, Andrea Nanì, Emanuele Bellio, Carmelo Carrubba, Laura Longhitano, Federica Furci, Stefano Lorandi, Maria Grazia Impagnatiello, Anna Rita Camassa, Isabella Maria B., Maria Occhipinti, Mariagrazia Diquattro, Silvana Occhipinti, Maria Romeo, Luca Ceccanti, Maria Pia Mucci, Clara Pasquino, Ivo D'Orazio, Arturo Barbante, Paola Ummarino, Barbara Puglisi, Adriana Schembari, Demmy Avanzi, Domenico Caruso, Patrizia Villani. Frida Kahlo, nata a Coyoacán nel 1907, ha lasciato un importante patrimonio artistico e umano al Messico e al mondo, l'artista messicana è divenuta ormai una vera e propria icona del nostro tempo grazie al suo carattere deciso e la sua anima rivoluzionaria, che traspaiono dalle sue opere.

La mostra itinerante è ormai un successo nazionale, partita da Roma, Cancelleria Vaticana , Bergamo, Sala Manzù; Milano, Instituto Cervantes; Lucca, Orto Botanico; Ragusa, Centro di Aggregazione Culturale; Melilli, Palazzo Municipale e a Diamante, per la 26° edizione del Peperoncino Festival. L'iniziativa ha ricevuto un importante riconoscimento, da parte del governo messicano, attraverso la Console Generale del Messico Marisela Morales, per aver contribuito alla diffusione dell'immagine di Frida e della cultura messicana in Italia. La galleria d'arte Le Muse, via Santa Teresa 8, è la prima galleria privata ad ospitare l'evento, una galleria voluta e creata da Myriam Peluso, diversi anni or sono, con lo scopo di portare a Cosenza grossi eventi ed artisti di caratura internazionale. Tra i nostri Partners: l'Accademia Nazionale del Peperoncino, presente con il Presidente Enzo Monaco e la gioielleria Scintille. Madrina della serata sarà Stefania Ambrogio Mazzuca. La galleria sarà aperta tutti i giorni dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30 fino al 25 ottobre.