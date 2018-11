Corigliano-Rossano (Cs), la denuncia dell’associazione ‘GenerAzioni: “Allarme sicurezza stradale in via Fontanelle”

"Via Fontanelle, nel cuore di Corigliano Scalo, da arteria stradale è divenuta un vero e proprio slalom all'aperto, soprattutto nelle ore serali e notturne". È quanto denuncia, in una nota, il presidente dell'Associazione socioculturale "GeneraAzioni", Alfonso Falcone, che aggiunge: "Non possiamo esimerci dal far presente tale problematica all'attenzione del Commissario straordinario del Comune di Corigliano Rossano, Domenico Bagnato, nonché di quanti si propongono, a livello politico, di guidare la nostra città prossimamente. Partiti e movimenti – dichiara Falcone – devono prestare ascolto alle legittime istanze e richieste d'aiuto che provengono dalla popolazione.

Noi come associazione ci muoviamo in quest'ottica, cercando di affrontare argomenti concreti che riguardano la qualità della vita di tutti coloro che vivono, studiano e lavorano in questa città. Una delle principali problematiche, legate alla viabilità e soprattutto alla scarsa educazione civica e stradale di taluni, è inerente lo stato di salute di via Fontanelle, tra le più importanti zone dello Scalo coriglianese. In quest'area, ove insistono numerosissime abitazioni private ed attività commerciali, uffici pubblici nonché edifici di culto, si registra quotidianamente – sottolinea il presidente di 'GenerAzioni' – il transito di migliaia di persone, sia automobilisti che pedoni. Da molti residenti ci giunge la segnalazione, tra l'altro riscontrata personalmente, della situazione di pericolo per l'incolumità pubblica che si verifica soprattutto nelle ore della sera e della notte a causa dell'irresponsabilità di alcuni automobilisti che guidano a velocità elevata e noncuranti dei rischi che ne possono derivare, dando luogo a comportamenti irriguardosi e irrispettosi oltre che lesivi della quiete pubblica. Chiediamo pertanto d'intervenire – conclude Falcone – con una serie di accorgimenti, quali ad esempio potrebbero essere i dossi artificiali, e di aprire un tavolo di discussione e confronto su questo e altri temi sempre inerenti la viabilità con quanti hanno a cuore le sorti della città. A chiedercelo sono le famiglie e gli operatori commerciali di via Fontanelle".