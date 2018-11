Droga, coppia di anziani arrestata nel Cosentino

Una coppia di anziani di 87 e 79 anni di Lattarico, nel Cosnetino, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione in cada dei due anziani, genitori di un uomo già noto alle Forze dell'Ordine, i carabinieri, con l'aiuto del cane 'Collins', un pastore tedesco addestrato nella ricerca di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto nel sottotetto dell'abitazione, occultato tra la legna, un sacco di plastica con all'interno 26 confezioni in cellophane termosaldate contenenti sostanza stupefacente del tipo 'marijuana' per un peso complessivo di 2,800 kilogrammi, tutto sottoposto a sequestro. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari.