Cassano allo Ionio (Cs), alle Terme Sibarite corsi di yoga per bambini ipercinetici

I comportamenti ipercinetici, irrequieti o aggressivi dei bambini possono essere corretti con la meditazione. Giocando, ma senza essere in competizione. Imparando a conoscersi, ad interagire e a relazionarsi prima con se stessi e poi con gli altri. E anche ad accettare il graduale distaccamento da mamma e papà. Tutti i benefici dello YOGA nel percorso didattico delle Terme Sibarite, unico nel territorio, rivolto ai più piccoli. Aperte le iscrizioni. Si parte mercoledì 7 novembre

È quanto fa sapere l'Amministratore Unico Mimmo Lione informando che il corso si terrà due volte a settimana, mercoledì e venerdì, per la durata di 8 mesi. - A guidare le attività che si concluderanno nel mese di luglio, sarà l'insegnante Maria Antonietta crescente (Metodo Yoga con Amore).

"Il progetto che già quest'estate aveva riscosso un notevole successo di partecipazione – sottolinea Lione – si inserisce nel quadro delle attività culturali e sportive che le Terme intendono portare avanti per educare, già da piccoli, alla cura e al benessere di mente e corpo".

È nel giocare e soltanto mentre gioca che l'individuo, bambino o adulto, è in grado di essere creativo e di fare uso dell'intera personalità, ed è solo nell'essere creativo che l'individuo scopre il sé. – È il pensiero del pediatra Donald Winnicot ad ispirare metodo e contenuti proposti dalla Crescente per il percorso che sarà suddiviso in due momenti: Yoga Arte, alle ore 17, per i bambini dai 6 ai 13 anni; e Yoga genitore bambino, dalle ore 18.30 per i piccoli 3-6 anni accompagnati dai loro genitori.

Asana, favole, racconti, movimento, respirazione, animali, colori, materiali di riciclo. Sono, questi, gli elementi, gli strumenti e le raffigurazioni che aiutano il bambino a risanare la scissione tra mente, anima e corpo, a correggere comportamenti, a far crescere consapevolezza e autostima.

I posti sono limitati. Il corso è aperto ad un massimo di 15 bambini. Per info e iscrizioni è possibile chiamare lo 0981.71376.