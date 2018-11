Corigliano Rossano, Vena (Fidelitas): "Intervenire in Via Piave per il benessere dei cittadini"

L'avvocato Giuseppe Vena, Presidente dell'Associazione Fidelitas, ha chiesto all'Ente Comunale di Corigliano Rossano, di porgere l'attenzione su una problematica che è stata segnalata da una pluralità di cittadini.

In Via Piave, zona ex Corigliano Centro Storico, del comune di Corigliano Rossano, precisamente lungo la stradina che conduce verso il parco del Coriglianeto, si assiste nel vedere che c'è un tombino il cui contorno di pietre risulta essere totalmente saltato, a causa del maltempo ( tale situazione è presente da una pluralità di tempo).

In tale tombino, riferiscono i cittadini, dimora la valvola centrale della cabina del gas, ivi ubicata, che risulta essere visibile, ad occhio nudo, e ricolma di acqua e detriti.

I cittadini temono possibili rotture e nocive fughe di gas.

Parimenti quando piove, i tombini, posti nelle adiacenze, risultano essere trasbordanti di acqua, il che rende lo stato delle cose ancora più pericoloso.

In tale punto, capita spesso che, anche, le autovetture in transito vi rimangano intrappolate con le ruote.

I cittadini reclamano un immediato intervento manutentivo al fine di scongiurare eventuali problematiche che possano ripercuotersi sulla incolumità pubblica.

L'avvocato Giuseppe Vena ha chiesto all'Ente di informare la ditta adibita alla manutenzione per intervenire immediatamente; parimenti ha chiesto l'intervento di operai e tecnici del Comune per risolvere definitivamente la problematica in esame.