Cassano allo Ionio: il commissario Muccio incontra l'associazione "Il Sorriso"

All'insegna della massima cordialità e concretezza per gli argomenti in esame, si è sviluppato il confronto, tenutosi negli ambienti del Palazzo di Città, tra il commissario straordinario Mario Muccio e una delegazione dell'associazione sociale e culturale "Il Sorriso", da anni impegnata in prima linea con una moltitudine di iniziative in favore delle disabilità. L'amministratore straordinario che da circa un anno, insieme agli altri due commissari, Roberto Pacchiarotti e Rita Guida, sono alla guida dell'ente locale cassanese, a seguito dello scioglimento degli organismi elettivi per infiltrazioni mafiose, dopo avere ascoltato la rappresentanza, tutta la femminile de "Il Sorriso", che ha rappresentato l'identità dell'associazione e le finalità perseguite, ha dato assicurazione che gli interventi del Centro Diurno istituzionale, dovranno necessariamente "armonizzarsi" con gli sforzi della stessa associazione, ha sottolineato il commissario Muccio, garantendo sempre maggiore efficacia nelle azioni in difesa dei più deboli con ogni utile e rafforzata sinergia. Al termine del confronto, su proposta della Commissione Straordinaria, è stato concordato un nuovo incontro per approfondire ulteriormente le tematiche trattate che si terrà il 14 novembre prossimo, alle ore 18:00, nel Palazzo di Città.

Dettagli Creato Lunedì, 05 Novembre 2018 09:47