Tortora (Cs), Papa: “In consiglio comunale approvati interventi utili per la crescita del borgo”

"All'albo pretorio del Comune di Tortora sono state pubblicate le deliberazioni del Consiglio comunale tenutosi in data 19 ottobre 2018 dalle quali è possibile consultare e conoscere gli argomenti discussi. In detta seduta l'Amministrazione ha proposto al Consiglio l'approvazione e conseguente realizzazione di strada in località Falconara, di collegamento al sito dell'isola ecologica fino a continuare in prossimità del confine con il territorio di Praia a Mare. Ho ritenuto valida ed opportuna la volontà di realizzare il tratto stradale indicato che da anni versa in precarie condizioni, dando così la possibilità ai cittadini che abitano quella zona ed a tutti coloro che la frequentano, di transitare finalmente in sicurezza.

Sono dell'avviso che quando si realizzano opere pubbliche ed interventi infrastrutturali è sempre un bene perché significa aumentare servizi e migliorare la qualità della vita, oltre che dare valore all'intero patrimonio pubblico e privato.

Per tale motivo, pur nel rispetto di posizioni politiche diverse, ho votato favorevolmente e sempre lo farò quando si tratta di fare il bene del territorio, del resto il ruolo di consigliere comunale è quello di contribuire a far crescere le condizioni di tutta la comunità, non certo quello di assumere posizioni spesso strumentali o per il puro e sterile principio dell'essere contro, che finiscono per danneggiare la collettività.

Alla fine della seduta, il sindaco ha annunciato che per consentire lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico del fabbricato in cui è attualmente ubicata la sede Municipale, la stessa verrà trasferita al centro storico, in via temporanea e per il periodo di lavoro occorrente.

Ho accolto questa sorprendente notizia con estrema positività e la considero storica, tenuto conto che si tratta di un ritorno alle origini, ed anche perché il trasferimento alla Località Marina avvenuto negli anni 80, coincise con l'inizio del lento ma progressivo declino ed abbandono del borgo antico.

Oggi, dopo tanti anni, il ritorno del Municipio anche se in via temporanea, darà al borgo una svolta di vitalità straordinaria ed eccezionale e credo sia una buona scelta, infatti se il centro storico ridiventa il collegamento di tutte le realtà del territorio per farne un tutt'uno ben organizzato, armonizzato e servito, i vantaggi ci saranno per la generalità dei cittadini Tortoresi, perché si può fare tanto senza togliere ad alcuno, ma aggiungendo per tutti.

Ho espresso inoltre, giudizio positivo sul progetto che l'amministrazione ha presentato in riferimento al bando della Regione Calabria sulla qualificazione e valorizzazione dei borghi che ho trovato particolare ed interessante e che se approvato e realizzato, potrà determinare una svolta nella crescita sociale ed economica dell'intero territorio comunale.

Infine ho chiesto all'Amministrazione ed all'intero Consiglio Comunale di prestare attenzione e divulgare l'altro bando regionale, la cui scadenza è stata prorogata al 26 novembre 2018, diretto ad incentivare nuove start-up ed iniziative imprenditoriali in attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali.

L'intento è quello di fornire sempre nuovi e migliori prestazioni finalizzate ad un turismo innovativo e sostenibile perché diventi industria del territorio, trattandosi di un investimento rivolto a creare occupazione, a favorire sviluppo e lavoro fuori da ogni logica di assistenzialismo". E' quanto dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Tortosa (Cs) Raffaele Papa.