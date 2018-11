Corigliano-Rossano (Cs), Bevacqua: “Gestione Pd figlia del passato”

“Sto osservando con grande rispetto e con attenzione l'evolversi della situazione del PD nel Comune di Corigliano-Rossano e la sua conduzione affidata al segretario organizzativo regionale Puccio e al segretario provinciale Guglielmelli. Con estremo rammarico, non posso che esprimere il mio fermo dissenso in merito a una gestione che mi sembra figlia di un passato che non vuole passare". Lo sostiene, in una dichiarazione, il consigliere regionale Mimmo Bevacqua.

"Anche alla luce dei risultati del 4 marzo, che hanno segnato una delle percentuale elettorali piu' basse della provincia - aggiunge - c'era da attendersi il necessario avvio di un radicale cambiamento, rispetto al quale gli organi dirigenti chiamati a supervisionare avrebbero dovuto garantire una virtuosa direzione. Quello a cui si assiste, invece, e' la salvaguardia tenace degli interessi di parte di singoli gruppi e dei soliti amici di turno. Sembra quasi che, ad onta di ogni buon senso, si continui nel considerare l'intera area urbana come una riserva indiana al servizio di pochi, senza che si palesi alcuna volonta' di aprire, dare voce e reale diritto di interlocuzione ai tanti sinceri e appassionati democratici presenti sul territorio, che vorrebbero impegnarsi per il partito ma, giustamente, rifiutano le logiche del solo e limitato apparato. Vorrei sommessamente ricordare come il sottoscritto, insieme al collega Graziano, abbia partecipato in maniera chiara e limpida alla dura battaglia che ha condotto alla nascita della citta' unica; laddove, e' noto che, invece, una parte del Pd locale non ha mancato di remare in direzione contraria. Ed e' quella stessa parte che, oggi, cerca di condizionare ogni scelta del partito, al solo fine di salvaguardare e perpetuare la sua propria esistenza. Bisogna dirlo con chiarezza: la citta' unica deve coltivare ambizioni che possono essere interpretate solo da una classe dirigente autenticamente innovativa, selezionata attraverso metodi realmente democratici e partecipati". "Di certo - dice ancora Bevacqua - non si puo' pensare di arrivare al Congresso presentando un Pd che sia la triste e litigiosa sommatoria delle anime dell'attuale gruppo dirigente: sarebbe il modo piu' sicuro per autoeliminarci in anticipo dalle prossime elezioni comunali. Ecco perche', nei prossimi giorni, mi faro' promotore, insieme ai tanti amici di Zonadem attivi nella comunita' interessata, per lanciare una proposta forte, credibile e capace di parlare ad associazioni, movimenti, cittadini di un territorio che deve candidarsi a diventare protagonista nelle scelte di cambiamento che i tempi richiedono. Se non si coglie questa opportunita', la scommessa della citta' unica sara' persa in partenza". (A