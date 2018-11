Cosenza, strade provinciali: dal 15 novembre obbligo di catene a bordo

Il dirigente del Settore Viabilità, Claudio Le Piane, rende noto che dal il 15 novembre prossimo fino al 15 aprile 2019, sui tratti di strada provinciale con quota altimetrica superiore a 300 metri sul livello del mare, scatterà l'obbligo di viaggiare muniti di pneumatici invernali oppure di avere a bordo catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli idonei alle condizioni di ghiaccio o neve.

Si ricorda pertanto ai Comuni interessati e agli automobilisti l'attuale vigenza dell'Ordinanza dirigenziale n. 4 del 10 febbraio 2012, con validità permanente, resa pubblica mediante l'installazione dell'apposita segnaletica stradale.

In particolare, l'obbligo sarà vigente su 293 tratti maggiormente esposti al rischio neve o ghiaccio ed è disposto per motivi di sicurezza pubblica in quanto durante il periodo invernale, in occasione dei fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni di carattere nevoso, i veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e/o su ghiaccio spesso impediscono la regolare circolazione veicolare sulle strade provinciali.

Il provvedimento contiene l'elenco di tutte le strade direttamente interessate e prevede altresì, relativamente ai tratti provinciali all'interno dei centri abitati, la possibilità per i Sindaci di emettere analoga ordinanza.

L'inosservanza di tale obbligo, che sussiste anche in condizioni meteo non critiche, registrato a seguito di incidente, potrebbe comportare la mancata copertura dei danni da parte dell'assicurazione. Inoltre, la violazione dell'ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338, ai sensi dell'art. 6 - comma 14 - del vigente Codice della Strada.