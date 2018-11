Giuliano Amato sarà ospite della Camera di Commercio di Cosenza

Il giudice costituzionale, e gia' Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuliano Amato, interverra' durante la prossima seduta del Parlamento delle imprese in programma nella sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza a partire dalle 10 del 14 novembre. A portare i saluti introduttivi sara' il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri. Titolo dell'intervento del presidente Amato sara' "Il centralismo nella Repubblica delle autonomie". "Il Parlamento delle Imprese di Cosenza - e' detto in un comunicato - ha lo scopo di accorciare le distanze tra gli imprenditori, che rappresentano i primi protagonisti del tessuto economico del nostro territorio, e quelle Istituzioni che sullo sviluppo economico del territorio devono concentrare tutti i loro sforzi. Ogni passaggio avviene in digitale. E' possibile iscriversi alla discussione solo via web attraverso la compilazione di un modello sulla piattaforma telematica dell'ente camerale. La partecipazione alla discussione avviene tramite l'associazione di categoria di riferimento di ciascuna impresa. E' uno degli strumenti di comunicazione, condivisione e dialogo tipici di #OpenCameraCosenza, la rivoluzione culturale e organizzativa introdotta dal presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri". A moderare l'incontro sara' il segretario generale dell'ente camerale, Erminia Giorno.

Dettagli Creato Sabato, 03 Novembre 2018 13:30