Biblioteca Civica di Cosenza: l’assessore Corigliano: “Stiamo lavorando all’individuazione degli strumenti normativi e finanziari”

In merito alla situazione di difficoltà in cui versa la Biblioteca Civica di Cosenza interviene l'Assessore all'Istruzione e alle Attività Culturali, Maria Francesca Corigliano:

"La Regione Calabria ha inteso destinare, pochi mesi fa, un milione di euro di fondi PAC (Piano Azione e Coesione 2014 – 2020) a biblioteche e archivi calabresi, prevedendo tra i possibili beneficiari dell'Avviso Pubblico anche la Biblioteca Civica di Cosenza che, per la sua natura giuridica, in passato, è stata impossibilitata a partecipare ai bandi.

Relativamente all'eventuale utilizzo di fondi europei, che hanno regole non modificabili attualmente dalla Regione, tengo a precisare che l'Asse 6 del Por 2014-2020, quello destinato a cultura e beni culturali, finanzia interventi di miglioramento delle condizioni strutturali sugli attrattori culturali nelle aree di rilevanza strategica (in particolare aree archeologiche e castelli) e, tra questi, non sono contemplate le biblioteche, per le quali si è opportunamente ritagliata una quota del PAC su indicazione della Giunta.

Tuttavia, consapevoli dell'inestimabile patrimonio custodito nella Biblioteca Civica e nell'Accademia Cosentina, due Istituti rappresentativi dell'identità culturale della Calabria, insieme con il Presidente Mario Oliverio stiamo lavorando all'individuazione degli strumenti normativi e finanziari atti a consentire un ulteriore intervento della Regione".

Dettagli Creato Mercoledì, 31 Ottobre 2018 19:37