Cosenza, commemorazione dei Defunti: un'ordinanza regolamenta il traffico e la sosta

Messa Solenne al cimitero di Cosenza, nella giornata della Commemorazione dei Defunti, il 2 novembre. La celebrerà, alle ore 10.00, il Vescovo Mons. Francesco Antonio Nolè. Al termine della funzione il Sindaco Mario Occhiuto deporrà una corona di alloro alla stele, nello spazio antistante la Chiesa, in onore delle vittime di tutte le guerre. Saranno presenti autorità civili, militari, religiose e tutte le Associazioni combattentistiche e d'arma.

Ogni anno, in considerazione dell'afflusso di persone al cimitero di Colle Mussano, si rende indispensabile la regolamentazione del traffico e della sosta. Il Comando della Polizia Municipale ha così provveduto ad istituire, dal 31 ottobre al 4 novembre, dalle ore 6,00 alle ore 19,00, il senso unico di marcia sul tratto di strada compreso tra lo svincolo del Cimitero Cosenza Est della S.S. 107 e l'incrocio della ex S.S. 107 con via S.Cavalcanti (ex Carrettoni).

E' stato, inoltre, istituito, sempre dal 31 ottobre al 4 novembre, dalle ore 6,00 alle ore 19,00, il divieto di sosta con rimozione sui seguenti tratti:

- raccordo stradale tra la già SS 107 e lo svincolo Cimitero Cosenza est, su ambo i lati;

- bretella per il ristorante Eden Park, su ambo i lati;

- via S. Cavalcanti, da 50 metri dopo l'incrocio ex Carrettoni all'innesto con la SS 107, su ambo i lati;

- da Contrada Grotte di Piscopani all'incrocio con via S. Cavalcanti (ex Carrettoni) per tutta la sua estensione, fatta eccezione per i seguenti tratti dove è consentita la sosta parallela all'asse stradale:

- dallo svincolo per il ristorante Eden Park alla successiva curva a sinistra, ambo i lati;

- dall'entrata carraia del nuovo ingresso del Cimitero all'entrata carraia del vecchio ingresso, lato destro;

- dall'ingresso del vecchio cimitero fino a 30 mt prima dell'incrocio con via S.Cavalcanti, lato destro;

Sarà inoltre consentita la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità che espongono correttamente il regolare contrassegno:

- sul tratto della ex SS107, dall'entrata carraia alle gradinate del vecchio ingresso del Cimitero;

- sul piazzale del nuovo ingresso del Cimitero come indicato e delimitato dalla segnaletica in loco.