Cosenza, nei nidi d'infanzia comunali bimbi all'opera per la Festa di Halloween

I bambini dei tre nidi di infanzia comunali di via Livatino, via Riccardo Misasi e Largo Vergini, sono pronti per Halloween.

Le educatrici dei tre plessi li hanno guidati in un progetto di elaborazione manuale che ha portato alla realizzazione di marmellate e dolci di zucca, e alla creazione di disegni.

Con l'avvio dei laboratori comuni, i tre nidi, gestiti dalla cooperativa Adiss, hanno concretizzato la prima fase elaborativo-educativa autunnale. Questi laboratori consentono l'aggregazione dei bambini e l'acquisizione di regole finalizzate al percorso pedagogico, contestualizzato ovviamente alla fascia di età 0-3 anni.

Per Halloween è stata lavorata la zucca, con l'esposizione visuale e poi la ricognizione dell'ortaggio e la simbolizzazione in funzione dell'evento ludico. I bambini hanno tolto i semini alle zucche, le hanno scavate ed hanno ricavato dei piccoli pezzettini messi in un recipiente, aggiungendo (loro stessi) lo zucchero e il limone per la preparazione delle marmellate . I piccoli hanno anche impastato i biscotti ai quali hanno dato forme legate alla festa di Halloween.

Lo scopo dei laboratori è anche lo sviluppo dei sensi, con la ri-creazione di una parte dello spazio domestico all'interno delle strutture.

I tre nidi di infanzia, di pertinenza del settore educazione, sono un'eccellenza dell'amministrazione comunale che investe annualmente 900 mila euro per la loro gestione.