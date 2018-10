Corigliano-Rossano protagonista all'evento del Corriere della Sera

CIBO A REGOLA D'ARTE è il grande evento del CORRIERE DELLA SERA dedicato al mondo della cucina. Chef, produttori, pasticceri, maestri pizzaioli, panificatori ma anche scrittori ed esperti di gastronomia si incontrano per raccontare novità, tendenze ed evoluzione del settore. Una tre giorni di dibattiti, performance e discussioni in cui il cibo diventa il canale per raccontare, in modo alto ma anche divertente (e pratico), la nostra cultura. Con l'obiettivo di fare informazione e divulgazione, perché l'alimentazione, e quello che le sta intorno, riguarda tutti noi. Ogni anno sui palchi della manifestazione si alternano Masterclass, Talk, corsi di cucina, degustazioni guidate e laboratori per bambini. - Quest'anno a NAPOLI è stata chiamata a portare il proprio contributo anche Cristiana SMURRA (BIOSMURRA) di CORIGLIANO ROSSANO, produttrice dell'unico succo 100% di clementine e mandarini biologici della CALABRIA che insieme alla chef Caterina CERAUDO, premiata oggi come MIGLIOR CHEF UNDER 35 ai FOOD COMMUNITY AWARDS, ha parlato della cucina calabrese.

