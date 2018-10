Cassano (Cs), Commissione Mensa scolastica convocata il 15 novembre

-

Convocata per la mattinata odierna dalla Commissione Straordinaria che amministra il comune di Cassano all'Ionio, la riunione della Commissione Mensa scolastica non si è potuta tenere per l'assenza della maggior parte dei componenti. Preso atto di tale situazione, il commissario straordinario Mario Muccio, ha provveduto a disporre un'altra convocazione per il 15 novembre prossimo, alle ore 16:00. Nel frattempo, l'organo commissariale dando seguito alle segnalazioni pervenute tramite gli organi di stampa, oltre a riattivare la Commissione Mensa, istituita con atto deliberativo del civico consesso datato 31 luglio 2017, nei giorni scorsi, senza preavviso alcuno, ha effettuato con il commissario Roberto Pacchiarotti, accompagnato dal segretario generale Antonio Fasanella e dal responsabile del settore Giovanni Musacchio, un "blitz" presso la scuola dell'infanzia di via Corrado Alvaro per verificare sia lo stato del servizio che dei prodotti utilizzati per la refezione scolastica dalla ditta appaltatrice, la Cooperativa SOLIDALE. Da tale verifica, sono emerse condizioni igieniche idonee dell'aula refettorio, dei tavoli su cui vengono consumati i pasti, dell'igiene del personale che vi opera, nonché la gradibilità delle pietanze somministrate all'utenza. La commissione mensa istituita dall'amministrazione comunale, rappresenta l'organo di collegamento e raccordo fra l'ente locale, i genitori, le istituzioni scolastiche, l'ASP di Cosenza e l'impresa appaltatrice del servizio, con finalità di verifica sull'andamento complessivo del servizio medesimo e di impulso di miglioramento, costituita da rappresentanti dell'ente locale, degli istituti scolastici comprensivi, dell'Azienda Sanitaria Provinciale e della ditta appaltatrice.