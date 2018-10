Cosenza tra le città più green d'Italia, Bartolozzi e Russo (FI) si complimentano con Occhiuto e Santelli

"Cosenza dimostra che il Sud puo' crescere nella qualita' della vita, dell'ambiente e della crescita ecosostenibile. Complimenti al Sindaco Mario Occhiuto, al vice sindaco Jole Santelli ed all'amministrazione tutta". Cosi', in una nota, Giusi Bartolozzi, deputata di Forza Italia. "Purtroppo - aggiunge Bartolozzi - lo stesso non avviene in Sicilia. Proporro' al Sindaco Occhiuto un accordo di collaborazione tra Cosenza e le Citta' di Agrigento e Gela, per mettere a fattor comune le buone pratiche che hanno condotto a questo positivo risultato. Il Mezzogiorno puo' dimostrare di saper far 'sistema' anche nella collaborazione positiva tra amministrazioni locali".

"Esiste un Mezzogiorno che corre e vince. La citta' di Cosenza e l'amministrazione comunale mietono un importante successo che la colloca nella top five delle citta' piu' attenta alle politiche ambientali. Il sindaco Occhiuto spieghi a De Magistris e De Luca che non e' l'indolenza presunta del carattere meridionale, non e' una sorta di maledizione territoriale che condanna il Sud a disagio e marginalita' sociale, ma l'incapacita' gestionale e l'assenza di progetto strategico semmai". Lo afferma, in una nota, Paolo Russo, deputato di Forza Italia e responsabile politiche per il Mezzogiorno di Forza Italia. "Quando ci sono amministrazioni attente, moderne ed efficienti come quella di Cosenza - prosegue Russo - il Sud brilla di luce propria e diventa protagonista di un new deal di tutele ambientali senza i lacci dell'ideologismo e della 'decrescita felice'".