Corigliano Rossano, Campolo (Forza Italia): “4 parlamentari, irripetibile occasione per risolvere i problemi del territorio”

"A prescindere dalla diversità ideologica e dalle rispettive appartenenze partitiche, un dato, oggi, è innegabile e incontrovertibile. Corigliano Rossano può vantare la presenza, tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, di ben 4 parlamentari, diretta espressione del territorio e risultato della volontà popolare scaturita dalle urne. Un'irripetibile occasione per far valere le istanze di questa sempre più vasta area della Calabria, ormai tra le più importanti per estensione territoriale e densità demografica".

È quanto dichiara il coordinatore coriglianese di Forza Italia, Gioacchino Campolo, già capogruppo degli Azzurri nel civico consesso, fortemente impegnato in un'azione di sensibilizzazione verso tutte quelle che le sono esigenze popolari e le istanze di rinnovamento da più parti provenienti in vista dell'edificazione dell'unica e grande realtà municipale.

"È finito il tempo della protesta, della denuncia a tutti i costi. Il Movimento 5 Stelle, adesso, è la principale forza di governo, ha i numeri e i ruoli giusti per realizzare quelle scelte annunciate per anni. Per usare un vecchio adagio "è il momento di passare dalla protesta alla proposta", ed aggiungo – spiega Campolo – alla risoluzione dei problemi. Valga per tutti, l'esempio relativo al capitolo della derelitta sanità calabrese; il commissario Scura, di nomina governativa, dopo tanti proclami che ne annunciavano la sua rimozione, continua a sedere saldamente al suo posto, nonostante la volontà dichiarata proveniente da ogni parte, in particolare dal Movimento 5 Stelle, di mettere la parola fine a questo commissariamento durato fin troppo. Il ministro pentastellato alla Sanità, Giulia Grillo, darà finalmente ascolto alla folta delegazione parlamentare calabrese del suo stesso partito? Rimuovendo Scura e ponendo fine ad un commissariamento,che ogni giorno di più sta impoverendo la sanità regionale? Si riuscirà a passare dalla protesta alla risoluzione dei problemi? Ce lo auguriamo di vero cuore".

"Inutile dire – aggiunge Campolo – che le distanze politiche tra il partito che rappresento ed il Movimento 5 Stelle sono abissali, ciò non di meno l'auspicio che la numerosa rappresentanza parlamentare calabrese possa fare bene è sincero. Occorre però ricordare, ancora una volta di più, che il Governo della Nazione è in mano loro, che importanti decisioni che incidono sulla vita quotidiana di tutti noi dipendono dalle decisioni politiche che assumeranno".