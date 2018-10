Presentazione dei nuovi piani alimentari a km 0 della scuola per l'infanzia Magnolia in collaborazione con le aziende Coldiretti

"Una sana e corretta alimentazione è uno dei diritti fondamentali per il raggiungimento del migliore stato di salute ottenibile, in particolare nei primi anni di vita" affermano le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute. È importante, perciò, incentivare, sin dall'infanzia, abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio. Una buona mensa per una buona scuola. E per questo scopo l'Asilo nido accreditato/scuola materna paritaria MAGNOLIA (in via Carlo Blasco, 9/b Corigliano Rossano località Rossano) adegua i piani alimentari della propria mensa secondo le direttive di nutrizionisti esperti e introduce prodotti di provenienza locale e regionale di produzione biologica. Tale progetto si inserisce nella visione di scuola che è sempre stata quella della cooperativa Magnolia, che mette al primo posto l'esperienza, il confronto e la conoscenza del territorio. Tutte le attività didattiche organizzate finora, infatti, hanno avuto una corrispondenza concreta ed esperienziale secondo quelli che sono gli insegnamenti della celebre Montessori, dello psichiatra Crepet e dello psicopedagogista Feuerstein: i bambini hanno la possibilità di partecipare e confrontarsi in laboratori sensoriali e vivere l'oltre dalla scuola. Dal 2007, la Magnolia si impegna nel settore sociale-educativo. Ha svolto servizi in ambito scolastico (assistenza fisica), ha organizzato colonie estive per ragazzi disabili, ha gestito CAG (centri di aggregazione giovanili) rivolti a minori nei comuni di Rossano, Paludi, Calopezzati, Cropalati, Longobucco, Crosia. Oggi ottiene l'accreditamento alla Rete Campagna Amica attraverso la collaborazione fattiva con la Coldiretti di Rossano, che ha permesso l'instaurazione di un rapporto diretto con le aziende produttrici più affini alle esigenze della scuola. I prodotti che verranno utilizzati saranno: la Pasta secca delle Sorelle Salerno di Crotone; la Pasta fresca e secca, le marmellate e i ceci dell'azienda agricola Masseria Mazzei di Corigliano Rossano; la Polpa di pomodoro dell'azienda agricola Valle del Sole di Catanzaro; l'olio, il miele, gli agrumi dell'azienda agricola Arturo Nicoletti di Corigliano Rossano; le carni degli allevatori Coldiretti lavorate nello stabilimento Montagna spa di Corigliano Rossano; gli ortaggi dell'azienda Nigro di Corigliano Rossano; i legumi, e la polpa di pomodoro dell'azienda agricola Ebano di Montalto Uffugo; lo yogurt, i formaggi freschi e stagionati dell'azienda agricola Colle dell'unna di Paludi.

La presentazione di questo importante progetto che prende il nome indicativo di SE MANGIO SANO CRESCO MEGLIO avverrà alla presenza di genitori e cittadini interessati giovedì 1° novembre alle ore 11,30 presso la sede della scuola paritaria Magnolia. Interverranno: Antonino Fonsi, presidente Coldiretti Rossano-Cariati; Teresa Pia Renzo, direttrice Magnolia; Gino Vulcano, responsabile Coldiretti Rossano; Graziella Sapia, referente nazionale per l'ambiente dei pediatri; Claudio Pecorella, nutrizionista e responsabile del piano alimentare della mensa; Gregorio Castagnaro, creatore del "Vivaio delle idee" e collaboratore Coldiretti; Mario Ambrogio, responsabile regionale Campagna Amica; Francesco Cosentini, direttore Coldiretti Calabria; Franco Aceto, presidente Coldiretti Calabria. Modererà Erminia Madeo. Seguirà una degustazione dei prodotti che saranno serviti sui banchetti dei bambini quotidianamente. Durante la discussione, sarà prevista una divertente animazione per intrattenere i bambini che saranno accompagnati dai genitori.