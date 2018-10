Domani a Cosenza tappa delle "Giornate regionali della Scuola"

Seconda tappa delle "Giornate regionali della Scuola" a Cosenza domani, martedi' 30 ottobre, a partire dalle 9.30 al teatro Morelli. L'iniziativa regionale, voluta dal governatore Mario Oliverio e dall'assessore all'Istruzione, Maria Francesca Corigliano, si articola in cinque appuntamenti su tutto il territorio calabrese ed e' stata promossa dalla Regione Calabria con il supporto dell'Ufficio scolastico regionale, la cui dirigente generale, Maria Rita Calvosa ha sposato l'idea. A collaborare all'organizzazione anche province e comuni capoluogo.

La manifestazione, pensata per dare voce alla creativita' e alle competenze degli studenti calabresi a poche settimane dall'inizio delle lezioni, prosegue dunque a Cosenza dopo la giornata di Crotone di lunedi' 22. Al Teatro Morelli, le scuole della provincia di Cosenza avranno l'opportunita' di esibirsi nel corso di una mattinata incentrata sulla valorizzazione dei talenti degli alunni e il confronto su potenzialita' ed esigenze delle istituzioni scolastiche. Momento significativo sara' la consegna delle targhe ai dirigenti scolastici andati in pensione nell'ultimo anno, in segno di gratitudine per il servizio prestato al mondo della scuola. (Dire)