Il 31 Ottobre arriva a Rende il MOOD Social Club

A Rende - nel cuore di Commenda - sta per arrivare MOOD Social Club. Le mura che per molti anni hanno ospitato il B- Side sono di nuovo pronte, dopo un accurato restyling, per tornare ad essere punto di riferimento per la musica dal vivo.

MOOD Social Club però non sarà solamente un locale notturno ma un circolo culturale pensato per svolgere spettacoli dal vivo, festival e rassegne musicali, mostre, proiezioni cinematografiche ed eventi culturali ma anche workshop, laboratori, seminari e presentazioni. Un contenitore per molteplici forme d'arte ma soprattutto un luogo di incontro e di scambio dove stimolare ed accrescere la creatività e le esperienze culturali dei partecipanti, grazie anche alla collaborazione con realtà culturali del territorio regionale e nazionale. Uno spazio adatto per ospitare i grandi nomi della musica e dell'arte in genere e contribuire alla crescita degli artisti emergenti.

Molte le attività già in programma per un calendario che si prospetta innovativo ed estremamente variegato.

Il primo appuntamento, nonché data di inaugurazione, è la notte più terrificante dell'anno. Il 31 ottobre ci sarà un Halloween Party esclusivo, con posti limitati per il quale è già possibile assicurarsi un posto. Il mese di Novembre si prospetta all'insegna della buona musica.

Si parte il 07 Novembre con Mecna - una delle voci più importanti della scena rap italiana – con l'unica data calabrese del suo Blue Karaoke Tour. Il 09 Novembre si prosegue con i Mr Everett, un progetto dall'identità collettiva che sfugge alla convenzionale definizione di "band elettronica" identificandosi piuttosto come "live show performativo". L'11 novembre il club ospiterà una delle chitarre più versatili al mondo: Alix Anthony, accompagnato da Jacopo Coretti alla batteria e Francesco Zucchi al basso. Il 17 novembre i protagonisti sul palco del MOOD Social Club saranno i KuTso con un live dedicato al loro ultimo album "Che effetto fa" e in cui propongono anche i successi del passato. Il mese prosegue con Scarda, il 22 Novembre il suo Tormentone Tour farà ballare e cantare testi che sono poesia senza essere pesanti e in cui la vena cantautorale trova un punto d'incontro con il pop. Il 24 Novembre sarà la volta di Gio Evan, artista poliedrico in grado di tradurre la contemporaneità in musica e parole.

Il mese di Dicembre parte alla grande. Il 06 dicembre tornano finalmente live in Calabria i Bud Spencer Blues Explosion, duo alternative – rock attivo dal 2007, uno dei punti di riferimento italiani più luminosi nell'ambito dei suoni electric blues metropolitani. La band inoltre inaugurerà la seconda edizione della rassegna musicale #UnSaccoBello, che lo scorso anno ha visto protagonisti Galeffi, Cimini e Pinguini Tattici Nucleari.

Il circolo Mood Social Club è affiliato all'ente nazionale di promozione sociale ACSI, l'ingresso al club così come i suoi servizi è riservato esclusivamente ai soci. E' possibile richiedere la tessera gratuita compilando il form online sul sito www.moodsocialclub.it

Per rimanere aggiornati sulle attività in programma si consiglia di seguire le pagine social Facebook Mood Social Club ed Instragram (mood_social_club)