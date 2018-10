Esonda torrente Nicà: chiusa SS106. Sospesa e riattivata linea ferroviaria

La strada statale 106 ''Jonica'' è provvisoriamente chiusa nel comune di Cariati (dal km 97 al km 99,900) in provincia di Cosenza a causa dell'esondazione del fiume Nicà. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione ''VAI'' di Anas, disponibile gratuitamente in ''App store'' e in ''Play store''. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Trenitalia ha sospeso la circolazione nel tratto compreso tra le stazioni di Cariati e Crucoli (Crotone). Anche la statale 106 e' interrotta nella stessa zona.

E' stata riattivata alle 19, dopo il via libera dei tecnici di Rfi, la linea ferroviaria ionica nel tratto compreso tra le stazioni di Cariati e Crucoli (Crotone). Il treno Ic 562 Reggio Calabria-Taranto e' ripartito con 160 minuti di ritardo. Due treni regionali sono stati cancellati e sostituiti da Trenitalia con un servizio di bus.