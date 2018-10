Scavi di Sibari nuovamente allagati

"La storia non si può ripetere. Gli Scavi di Sibari di nuovo allagati. Intervenga il Ministro dei Beni Culturali". E quanto sostiene, Francesco Garofalo, Presidente del Centro Studi "Giorgio La Pira" di Cassano All'Ionio.

Se corrispondono al vero le dichiarazioni della Direttrice del Parco Archeologico, in ordine all'ultimo allagamento, ci troviamo di fronte ad un fatto gravissimo. Secondo la stessa, ci sarebbe "stato un cattivo funzionamento delle trincee drenanti", impianto realizzato con parte dei 18 milioni di euro dei Fondi Poin investiti sull'intera area archeologica, a seguito della grave alluvione del 2013.

Rimaniamo basati, - evidenzia Garofalo -, ed è ora, che si faccia chiarezza su quanto è accaduto, atteso che sono stati spesi soldi pubblici per porre fine anche al vecchio sistema delle pompe dell'impianto di wellpoint.

Ricordo benissimo, dopo 4 anni, alla presenza dell'allora Sottosegretario ai Beni Culurali e dell'attuale Presidente della Regione Calabria, furono inaugurati i lavori post alluvione. Perché se è vero che le calamità naturali sono spesso imprevedibili, quello che si è verificato nei giorni scorsi è inaccettabile.

Dal 2013, ad oggi, sono stati spesi dal Ministero dei Beni Culturali 18 milioni di euro, e la cronaca ci dice, che nonostante i lavori eseguiti, facciamo i conti con una triste realtà, che si pensava di averla archiviata.

Il Ministro dei Beni Culturali, faccia piena luce, perché lo esigono i cittadini, che hanno il diritto di sapere che cosa effettivamente è accaduto e, soprattutto, capire le effettive cause tecniche che avrebbero causato di nuovo l'allagamento del Parco Archeologico.

Non vorremmo, – ha concluso il Presidente del Centro La Pira della città delle terme -, consegnare alle future generazioni fango e detriti. La storia della millenaria Sibari non può assurgere agli onori della cronaca solo per eventi calamitosi e fatti del genere. O nel dover dire amaramente che i sogni nascono a Sibari e muiono a Sibari.