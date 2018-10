Abate (M5S): “Carenza idrica nell’Alto e Basso Ionio e nella Sibaritide? Si sta lavorando all'installazione di sistemi di controllo e di misura”

"Nelle scorse settimane, a seguito di diverse segnalazioni pervenutemi dagli agricoltori dell'Alto e del Basso Jonio e della Sibaritide, i quali lamentano una forte carenza idrica, avevo chiesto al dipartimento competente della Regione Calabria e al Consorzio di Bonifica, in qualità di organismo erogatore dell'acqua, di provvedere all'installazione dei contatori ad uso irriguo in osservanza del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2015, n. 213. Solo installandoli, infatti, si potrà procedere ad una regolamentazione ufficiale per la fornitura a privati dell'acqua per uso irriguo degli invasi o, in generale, dell'acqua gestita dal Consorzio di Bonifica. Controllando la filiera in questo modo sarà chiaro quanto liquido viene prelevato dai bacini, a chi e quanto ne arriva, e se ogni produttore viene tutelato ricevendo l'acqua che gli spetta. Ieri è arrivata la risposta del dirigente del settore 10 – Sviluppo aree rurali, prevenzione, calamità e sistema irriguo che ha confermato che si sta lavorando all'installazione di sistemi di controllo e di misura". Lo scrive Rosa Silvana Abate senatrice del M5S Senato e componente della Commissione Agricoltura.

