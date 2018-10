Confagricoltura Cosenza incontra la Nature Med Srl

Il 24 ottobre scorso, presso la sede di Confagricoltura Cosenza, si è tenuto un incontro tra NATURE MED S.R.L., dedita alla produzione e commercializzazione della liquirizia biologica DOP di Calabria e dei suoi derivati e che grazie agli investimenti fatti per dotare l'azienda di macchinari tecnologicamente avanzati ha subito un trend di crescita positivo che l'ha portata ad essere presente sul mercato nazionale con proiezioni verso i mercati internazionali. Oltre alle Aziende interessate, hanno partecipato all'incontro il dott. Massarotti in rappresentanza di NATURE MED SRL, il Presidente regionale di Confagricoltura, Alberto Statti, il Presidente di Confagricoltura Cosenza, Paola Granata, il direttore di Confagricoltura Cosenza, Parisio Camodeca, e i titolari di alcune aziende agricole nostre associate.

Molto interessati i produttori che hanno posto numerose domande al dott. Massarotti, soprattutto quelle intese a verificare la valenza economica della produzione di liquirizia. Alla fine, verificato che oltre ad essere quella della liquirizia una coltura spontanea, può anche essere seminata, i produttori si sono dimostrati interessati anche in considerazione che la coltura può essere consociata.

"L'iniziativa – così come dichiarato dal Presidente di Confagricoltura Paola Granata – ha voluto fare incontrare la produzione con la trasformazione, in modo che in un rapporto di collaborazione i nostri prodotti possano essere valorizzati. A questo incontro di oggi in cui si è parlato di liquirizia – ha continuato il Presidente Granata – ne seguiranno altri che avranno a tema altre produzioni, il tutto nell'interesse delle imprese agricole di Confagricoltura Cosenza".