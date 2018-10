Oktoberfest a Rende (Cs), Udicon: “Una buona occasione per l’Unione per la Difesa dei Consumatori”

A proposito della partecipazione dell' U.Di.Con. alla manifestazione Oktoberfest, che si terrà a Rende dal 24 Ottobre al 4 Novembre, il Presidente Provinciale della stessa Unione per la Difesa dei Consumatori Ferruccio COLAMARIA ha diramato la presente nota.

"Una buona occasione per l'Unione per la Difesa dei Consumatori, impegnata da sempre in campagne di sensibilizzazione di livello nazionale. Per questo motivo l'U.Di.Con. zonale di Cosenza ha deciso di essere presente in tutte le serate della festa per lanciare tematiche inerenti alla manifestazione".

"La nostra intenzione – continua Colamaria - è quella di informare sulle conseguenze non solo dal punto di vista della salvaguardia della salute, ma anche dal versante penale regolamentato dall'art. 186. "Guida sotto l'influenza dell'alcol"D.Lgs 285/1992 e Legge 120/2010 ‐ "Disposizioni in materia di sicurezza stradale a guida in stato di ebbrezza" comporta pene fino a sei mesi di reclusione ed ammende tra i 1.500 ed i 3.200 €".

"Un ringraziamento particolare occorre rivolgerlo alla Sede Nazionale dell'U.Di.Con. ed al nostro Presidente Nazionale, Denis Nesci– conclude Colamaria - per aver sostenuto attivamente l'iniziativa sul nostro territorio."

