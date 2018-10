Torneo di calcio di beneficienza a San Marco Argentano

Donazione sangue e sport, un connubio che ha visto da sempre la Fidas Paola sezione di San Marco Argentano portare avanti con grande impegno. Ed è proprio per questo che è stata sugellata una collaborazione con una scuola calcio della cittadina normanna per organizzare un torneo tra le categorie pulcini e piccoli amici tra scuole calcio. Si terrà domenica 28 ottobre 2018 un torneo di calcio di beneficienza, dalle ore 9:00 in c/da Varco Bufalo n.18 in San Marco argentano, a cui oltre alla padrona di casa asd Euroservice parteciperanno le scuole calcio asd Euroservice, asd Sportime, usd Geppino Netti, asd Besidiae, asd Polisportiva Oreste Angotti. Durante la manifestazione sportiva sarà presente l'autoemoteca per la raccolta del sangue.

<<La Fidas non si occupa solo di donazione di sangue -commenta Antonio Parise, presidente Regionale della Federazione Fidas Calabria- ma anche dei corretti stili di vita, e lo sport, in particolar modo il calcio lo è>>.

<<La nostra associazione sta crescendo sul territorio -dichiarano i dirigenti della sezione Fidas di San Marco Argentano Elia Russo, Carmela Perri, Ida Piraino e Mario Esposito- ma nonostante l'impegno tutto questo non basta, la nostra regione è tra le ultime in Italia per produzione di globuli rossi, e l'unica speranza sono le nuove generazioni>>.