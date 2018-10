Domenica 28 Ottobre TALKNOISE live al Teatro dell'Acquario - Cosenza

Dopo le anteprime estive al FACE Festival di Reggio Calabria e al Cleto Festival; dopo la Cut Version presentata a Rifugi d'aria / BORDER di Belmonte Calabro (Cs), i TALKNOISE, nuovo progetto che vede impegnati l'attore e performer Ernesto Orrico e il musicista Massimo Garritano, presentano per la prima volta a Cosenza il loro album d'esordio, pubblicato da Manitù Records. Appuntamento questa domenica, 28 Ottobre, al Teatro dell'Acquario.

Biglietti a partire da 10,00 euro, tutte le info a questo link: www.facebook.com/events/725843111124324

Cos'è Talknoise?

Un corpus di parole sospeso tra urgenze poetiche,

narrazioni interrotte e lacerti di canzone.

Un flusso sonoro alimentato da chitarre rumorose,

melodie spezzate e frammenti di pura improvvisazione.

Una sorta di recitativo in jazz,

jazz inteso come ricerca della verità, dell'immediatezza, della frontalità.

Una specie di parlato in punk,

punk inteso come ricerca della verità, dell'immediatezza, della frontalità.

Nessuna di queste due cose. Entrambe. Altre ancora.

Talknoise sono:

Ernesto Orrico. Attore, autore e regista. Ha lavorato con Teatro delle Albe, Scena Verticale, Teatro Rossosimona, Centro RAT, Teatro della Ginestra, Carro di Tespi, Spazio Teatro, Zahir, Compagnia Ragli. Ha scritto "'A Calabria è morta" (Round Robin, Roma 2008), le raccolte di poesie "Appunti per spettacoli che non si faranno" (Coessenza, Cosenza 2012) e "The Cult of Fluxus" per (Edizioni Erranti, Cosenza, 2014). Ha all'attivo diversi progetti di contaminazione tra musica e teatro tra cui The Cult of Fluxus e Speaking and Looping. Negli anni Novanta è stato il cantante dei Gilda's Ouverture (punk, metal) e dei MonitorPFunk (grunge, metal).

Massimo Garritano. Musicista e compositore. Ha conseguito una borsa di Studio nel '95 per il Berklee College of Music di Boston (USA), il diploma di I° livello in Musica Jazz con il massimo dei voti (2008) e il diploma di II° livello con Lode e Menzione (2011) conseguiti presso il Conservatorio di Musica di Cosenza. Ha suonato ed inciso tra gli altri con Nicola Pisani, Jan Gunnar Hoff, Marco Sannini, Mark Bernstein, Felice Mezzina, David Murray, Agricantus, Achille Succi, Mirko Onofrio, Dave Burrell, Eugenio Colombo, Attilio Zanchi, Gianfranco De Franco, Antonio Dambrosio, Luca Garlaschelli, Alberto La Neve. Autore di musiche per film muti, balletti, readings e spettacoli teatrali, è leader di progetti con i quali svolge intensa attività live. Il suo primo lavoro solista "Present" è uscito nel maggio 2016 per Manitù Records.