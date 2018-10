Corigliano Rossano: In fiamme 7 mezzi di cittadini est europeo

Sette mezzi tutti di proprieta' di cittadini dell'est europeo sono stati interessati da incendi, nella notte, tra le localita' di Corigliano e di Rossano. Si tratta di un'auto e tre furgoni a Corigliano e di un'auto e due furgoni a Rossano. Si ipotizza la matrice dolosa dei roghi. In tutti gli episodi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano che hanno lavorato per tutta la notte. I mezzi interessati dalle fiamme hanno prevalentemente targa bulgara e rumena. Non e' da escludere che gli incendi siano stati appiccati nell'ambito di una lotta innescatasi per l'accaparramento del trasporto della manodopera bracciantile. Indagano i carabinieri. Ieri altri due mezzi erano andati a fuoco sempre a Rossano.

Dettagli Creato Domenica, 21 Ottobre 2018 18:02