Rende tra le quattro tappe dell'Oktober Fest in Calabria

La città di Rende è tra le quattro tappe europee dell'Oktober Fest. Tutto è pronto nell'aerea mercatale di Villaggio Europa per ospitare la prima edizione dell'Oktoberfest in Tour Calabria, fedele al celebre festival di cultura e tradizione popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera che conta ben 7 milioni di visitatori. La kermesse, per la prima volta in Calabria, è organizzata da Wisea Eventi con il patrocinio del Comune di Rende. Un'idea che nasce da un gruppo di professionisti innamorati dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera, i quali hanno coltivato per anni il sogno di portare a Rende questa splendida manifestazione adottando l'ormai celebre Format Oktoberfest Cuneo che, grazie alla certificazione "Oktoberfest Ufficiale Paulaner nel Mondo", ottenuta nel 2017, permetterà all'Oktoberfest Calabria di essere annoverato tra gli eventi più importanti in Europa, a fianco delle Oktoberfest di Cuneo, Parigi e Monaco. Lo storico marchio di birra "Paulaner", è il gruppo più importante per volumi di consumo delle birre ufficiali dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Nato cinque secoli fa da frati di Paola emigrati in Germania produce oggi 3 milioni di ettolitri di birra, un terzo viene esportato all'estero dove Rende spicca con i suoi 200mila ettolitri consumati ogni anno anche grazie al contributo del rivenditore ufficiale di Commenda. L'Oktoberfest Calabria proporrà dodici giorni ricchi di eventi culturali, popolari e commerciali per ogni fascia d'età, che porteranno i partecipanti ad immergersi nelle atmosfere bavaresi. La manifestazione infatti come a Monaco di Baviera sarà aperta da una grande parata che si svolgerà lungo il corso principale di Rende, dove sfileranno un carro scenografico allestito con botti di birra, trainato da cavalli, camerieri in costume bavarese e orchestrine di musica popolare bavarese. Il corteo approderà nella grande tensostruttura che sarà allestita al Villaggio Europa dove sarà il sindaco Marcello Manna a stappare la prima birra e dare inizio ai festeggiamenti che saranno coronati da uno spettacolo pirotecnico che colorerà i cieli di Rende nella sera del 24 Ottobre. Fulcro della manifestazione sarà l'ampio padiglione coperto dell'Area Mercatale (3.000 posti a sedere), al cui interno verranno serviti al tavolo bevande e prodotti tipici bavaresi da personale in costumi tradizionali. All'esterno, nel Beer Garden, tante altre specialità. Nel parco divertimenti allestito fuori è arrivata la ruota panoramica. E la Wisea Eventi in collaborazione con il sindaco di Rende Marcello Manna e l'assessorato ai servizi sociali diretto da Annamaria Artese ha organizzato per venerdi mattina dalle 11.00 giri gratuiti sulla ruota panoramica per tutte le persone con disabilità.

Dettagli Creato Domenica, 21 Ottobre 2018 16:54