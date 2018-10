Si è concluso venerdì 19 ottobre con grande partecipazione di pubblico il dibattito "Viabilità provinciale e abbandono dei rifiuti" tenutosi oggi a Morano, organizzato dal cons. Provinciale Graziano Di Natale in collaborazione con il gruppo consigliare La Nuova Morano,

Tra gli intervenuti il consigliere nazionale Vincenzo Senatore e il presidente sez. Castrovillari dell'ass. A.N.P.A.N.A., che hanno illustrato il proprio lavoro e gli ottimi risultati ottenuti sul fenomeno dell' abbandono dei rifiuti nel comune di Castrovillari. Il consigliere Sonia Forte ha dato lettura del report dei lavori provinciali sul territorio del Pollino nel 2018, ha inoltre evidenziato l'assenza degli amministratori del territorio, nonostante fossero stati invitati dalla segreteria del cons. Provinciale, eccezion fatta per Castrovillari dov'era presente l'assessore Pasquale Pace, dando il proprio contributo alla discussione. Il cons. Forte ha inoltre evidenziato che affinché il territorio del Pollino possa fare da traino alla nostra magnifica Calabria, é necessario che gli amministratori superino gli individualismi e, quindi, intraprendano azioni comuni e sinergiche. Nel corso del proprio intervento il cons. Biagio Angelo Severino, nonché capogruppo della Nuova Morano ha annunciato la prossima proposta al consiglio comunale di Morano, ovvero il passaggio di competenza della manutenzione viaria sulla SP241, strada utilizzata come percorso alternativo alla A2 del Mediterraneo, dalla Provincia di Cs all'Anas, considerata la disponibilità economica per la manutenzione viaria da parte dell'Anas pari ad € 22.000 a km rispetto a quella provinciale pari ad € 1.300 per l'anno 2018.

Carico di consensi da parte della platea l'intervento del consigliere provinciale Graziano di Natale che ha subito sposato la proposta del cons. Severino. Inoltre ha annunciato che proporrà al consiglio provinciale di ampliare il progetto avviato da presidente ff della provincia di Cs, ovverosia quello dell' acquisto di fototrappole da donare ai comuni per arginare e monitorare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Il cons. Provinciale Di Natale sempre vicino al territorio del Pollino ha comunicato che intraprenderà azioni a tutela dell'ospedale di Castrovillari, anche a seguito di segnalazioni pervenute allo stesso da numerosi cittadini.

Il tutto è stato egregiamente coordinato da Antonio Pandolfi di radio Kontatto.