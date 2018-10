Regione, Bevacqua: "Pdl per riserva naturale Corigliano Rossano"

"Ho depositato ieri mattina una proposta di legge per l'istituzione della Riserva Naturale Regionale denominata I Giganti del Cozzo del Pesco e Valle del Colagnati. L'area interessata ricade nel Comune di Corigliano-Rossano, comprende il Santuario di Sant'Onofrio e si estende per circa 17 ettari nel settore nord-orientale dell'Altopiano della Sila Greca". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Pd Domenico Bevacqua. "Sono tre - prosegue - le valli che fanno parte dell'area: quella del Trionto, quella del Cino e quella delle cascate del Colagnati. Proprio su uno dei crinali di queste valli, vive un'oasi di straordinario valore naturalistico: l'oasi dei Giganti del Cozzo del Pesco, con 103 piante di castagno di proporzioni colossali impiantate in un perimetro molto ristretto fra il 1200 e il 1600, affiancati da 76 aceri altrettanto straordinari.

La potenzialita' turistica dell'area e' enorme e la tutela regionale potra' garantire la tutela della unicita' della flora, dei bacini torrentizi, dei luoghi storici e religiosi presenti, nonche' della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie acquatiche e terrestri oggetto di pesca illegale e bracconaggio. Il progetto complessivo ha l'obiettivo promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, naturalistici, culturali, educativi e ricreativi e prevede un congruo contributo annuale della Regione Calabria all'ente gestore, individuato nel Comune di Corigliano-Rossano". "Il disegno normativo - conclude Bevacqua - sara' all'ordine del giorno della prossima seduta della commissione Ambiente, che si terra' nella prossima settimana, al fine di avviarne l'analisi puntuale. Un grazie sentito all'Associazione rossanese 'Terra e Popolo-Cittadinanza e Solidarieta'', con la quale ho collaborato per questo ambizioso progetto, che da tempo opera per il riconoscimento del valore dell'area e che si e' meritoriamente occupata della raccolta dei dati scientifici, ambientali, storici e culturali idonei a corroborare le finalita' della proposta legislativa, coinvolgendomi in un progetto rispetto al quale mi assumo con piena convinzione la responsabilita' di pervenire al doveroso compimento".