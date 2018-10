"Il Movimento 5 Stelle ha già designato tutti i suoi componenti della Commissione parlamentare antimafia. Aspettiamo che anche gli altri partiti concludano le loro designazioni in modo da consentire alla Commissione di partire nelle prossime settimane". Lo ha detto il Sottosegretario all'Interno, Luigi Gaetti, rispondendo a Cassano allo Jonio ad una domanda sul mancato avvio della Commissione parlamentare antimafia.

Gaetti ha presenziato alla sottoscrizione del "Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione nella provincia di Cosenza" tra la Prefettura di Cosenza, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, la Fondazione antiusura "San Matteo Apostolo" e il Comune di Cassano

"Questo – ha aggiunto – per uno come me che e' stato vicepresidente della Commissione antimafia rappresenta un punto negativo. Il rallentamento nelle designazioni da parte di alcuni gruppi politici dimostra che non vogliono lavorare per un concreta ed effettiva lotta alla mafia, che dovrebbero invece una priorità' per tutti".