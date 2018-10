Bando attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali – Una opportunità per il territorio del Parco Nazionale della SILA. – È, questo, il tema dell'incontro che si terrà domani, venerdì 19 ottobre alle ore 17, nel Centro Sportivo Lorica, in Via Lungo Lago, a San Giovanni In Fiore. – Partecipa anche il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio.

Moderati da Ivonne Spadafora, capostruttura del dipartimento programmazione comunitaria della REGIONE CALABRIA, dopo i saluti della Presidente del Parco, interverranno i Sindaci di San Giovanni Giuseppe Belcastro, di Casali Del Manco Stanislao Martire e di Cotronei Nicola Belcastro; ed il Consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea.

La presentazione del bando sarà curata da Domenico Schiva, dirigente del settore regionale Beni Culturali.

All'incontro sono stati invitati a partecipare e a portare il loro contributo sindaci, amministratori locali, operatori economici dei comuni del Parco. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying)