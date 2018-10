Quinta edizione della "StraCassano", Polisportiva Magna Graecia ringrazia commissione straordinaria di Cassano allo Ionio (Cs)

La Polisportiva Magna Graecia Asd, con una formale comunicazione a firma del presidente Aldo Jacobini, ha ringraziato la Commissione Straordinaria che amministra la città delle terme sibarite e il comandante della Polizia Locale, che hanno gradito l'iniziativa in quanto testimonia l'impegno e l'abnegazione con cui si opera a servizio della collettività, per l'efficace ed efficiente servizio d'ordine e sicurezza, assicurato in occasione della "V^ edizione della StraCassano – dalla foce del Crati, in riva allo Jonio, sulle orme del Toro Cozzante", gara valevole quale X^ prova del Campionato Regionale a Squadre Master Fidal 2018.

La manifestazione sportiva, anche quest'anno ha riscosso grande successo, sia per l'organizzazione ormai testata, sia per la partecipazione di circa 200 atleti agonistici giunti a Sibari da tutta l'Italia. Ricordiamo che la gara podistica partita dai Laghi di Sibari, con il segnale di "via" affidato al commissario Roberto Pacchiarotti e al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, Luciano Greco, si è sviluppata in assoluta sicurezza, su un percorso di 10 chilometri, interessando per il passaggio alcune strutture turistica insediate sul litorale, il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, per giungere al traguardo di Marina di Sibari.