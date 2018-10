Lavori di riparazione della Sorical, a Firmo scuole chiuse per un giorno

Giovedì 18 ottobre le scuole di Firmo resteranno chiuse. A disporlo è lo stesso sindaco Gennarino Russo il quale, considerati i disagi derivabili dai lavori di riparazione da effettuare sulla condotta idrica da parte di Sorical, ha stabilito, attraverso apposita ordinanza, di chiudere temporaneamente gli istituti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e di quelli della Secondaria di Primo grado ubicati nel territorio cittadino. Nel documento il primo cittadino spiega che a causa dei lavori si procederà ad attuare una interruzione dell'erogazione dell'acqua, dalla mattina e fino al completamento dei lavori, che interesserà non solo il territorio comunale ma una grossa zona. «Tenuto conto che ciò potrebbe avere conseguenze in ordine alla operatività dei nostri plessi scolastici -spiega Russo-, abbiamo pensato di fermare le lezioni per un giorno onde evitare disagi più grandi».

